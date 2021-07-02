Сборная Украины уже в субботу, 3 июля, встретится со сборной Англии в рамках 1/4 финала плей-офф на Евро-2020. Матч состоится на Стадио Олимпико в итальянском Риме.

Матч начнется в 22.00 по киевскому времени.

По прогнозам букмекеров, фаворитами матча являются англичане. На победу сборной из Туманного Альбиона принимают ставки с коэффициентом 1.44. Успех украинцев оценивается в 9.00. На ничью в основное время принимаются ставки с коэффициентом 4.50.

Букмекеры считают, что первый гол, вероятнее всего, будет забит до 30-й минуты встречи (коэффициент — 1.85). На то, что голов в матче зрители не увидят, принимают ставки с коэффициентом 8.70.

На выход Украины в полуфинал дают 5.20, а успех англичан оценивается в 1.19.

Команды встречались семь раз за всю историю. Четырежды победила Англия, один раз Украина и дважды сборные сыграли вничью. Последний раз Англия побеждала Украину на домашнем Евро в 2012 году со счетом 1:0. Тогда судья Виктор Кашшаи не засчитал чистый гол в ворота Англии.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Видео и обзор матча Швеция — Украина доступны на сайте Факты ICTV.