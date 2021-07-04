Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не попал в заявку на матч Украина — Англия в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Футболист получил травму, и поэтому вынужден пропустить поединок, проходящий в Риме на Стадио Олимпик.

Ассистент главного тренера национальной команды Мауро Тассотти сообщил, что в Малиновского физические проблемы.

— Но мы стараемся их решить. Он не на 100% готов к матчу, — отметил специалист.

В общем игрок провел четыре матча и сделал один ассист на чемпионате Европы 2020.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Англия можно посмотреть на Фактах ICTV.

Источник: Milannews24.com