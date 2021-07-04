Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Стало відомо, чому Маліновський не потрапив в заявку на матч проти Англії

Руслан Маліновський

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не потрапив в заявку на матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020.

Футболіст отримав травму, і тому вимушений пропустити поєдинок, який триває у Римі на Стадіо Олімпік.

Асистент головного тренера національної команди Мауро Тассотті повідомив, що в Маліновського фізичні проблеми.

– Але ми намагаємося їх вирішити. Він не на 100% готовий до матчу, — зауважив фахівець.

Загалом гравець провів чотири матчі і зробив один асист на чемпіонаті Європи 2020.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія можна переглянути на Фактах ICTV.

Джерело: Milannews24.com

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка