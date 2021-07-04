Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не потрапив в заявку на матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020.

Футболіст отримав травму, і тому вимушений пропустити поєдинок, який триває у Римі на Стадіо Олімпік.

Асистент головного тренера національної команди Мауро Тассотті повідомив, що в Маліновського фізичні проблеми.

– Але ми намагаємося їх вирішити. Він не на 100% готовий до матчу, — зауважив фахівець.

Загалом гравець провів чотири матчі і зробив один асист на чемпіонаті Європи 2020.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія можна переглянути на Фактах ICTV.

Джерело: Milannews24.com