Півзахисник збірної України Руслан Маліновський не потрапив в заявку на матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020.
Футболіст отримав травму, і тому вимушений пропустити поєдинок, який триває у Римі на Стадіо Олімпік.
Асистент головного тренера національної команди Мауро Тассотті повідомив, що в Маліновського фізичні проблеми.
– Але ми намагаємося їх вирішити. Він не на 100% готовий до матчу, — зауважив фахівець.
Загалом гравець провів чотири матчі і зробив один асист на чемпіонаті Європи 2020.
Текстову онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія можна переглянути на Фактах ICTV.
Джерело: Milannews24.com