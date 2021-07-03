Нам будет даже легче: Бущан дал комментарий перед матчем с Англией

Сборной Украине повезло выйти в плей-офф Евро-2020 с третьего места, однако у игроков все равно присутствует чувство, что команда творит историю.

Об этом в одном из интервью признался голкипер сине-желтых Георгий Бущан.

— Да, мы действительно творим историю: первый раз вышли в 1/8 финала ЕВРО, потом в четвертьфинал. Но хочется, чтобы эта музыка играла и дальше. Не ищите логики в футболе. Нам нужно проявить характер, который у нас точно есть. Мы будем чувствовать поддержку нашего народа и биться до последней минуты, — сказал Бущан.

По его словам, все игроки понимают, с кем им придется встретиться в четвертьфинале. Голкипер подчеркнул, что вся линия атаки англичан во главе с Харри Кейном может испортить настроение любой защите.

При этом украинский вратарь добавил, что команде будет легче, поскольку на нее не оказывается такого давление, которое было перед игрой со Швецией.

Бущан подчеркнул, что у подопечных Андрея Шевченко мысли только о победе.

Матч Украина — Англия состоится на римском Стадио Олимпико уже сегодня.

Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

О том, какие шансы на победу сборной Украины и ее проход в следующую стадию читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: УЄФА

Фото: УАФ