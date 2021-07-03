Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по видеосвязи с игроками национальной сборной Украины накануне матча 1/4 Евро-2020 против сборной Англии.

По его словам, такие встречи уже стали приятной традицией.

— Англичан часто называют родоначальниками футбола. У нас – очень молодая команда. Сегодня у нас есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей. Ребята, только вперед! Сегодня на поле с вами — вся Украина, — сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что сможет еще раз поддержать команду от лица всех украинцев, но уже перед полуфиналом Евро-2020.

Стало приятной традицией: Зеленский поговорил с игроками сборной / 3 фотографии

Уже сегодня в 22.00 по киевскому времени сборная Украины встретится со сборной Англии в рамках 1/4 финала плей-офф на Евро-2020.

Матч состоится на Стадио Олимпико в итальянском Риме.

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