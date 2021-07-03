Президент України Володимир Зеленський поспілкувався по відеозв’язку із гравцями національної збірної України напередодні матчу 1/4 Євро-2020 проти збірної Англії.

За його словами, такі зустрічі вже стали приємною традицією.

– Англійців часто називають батьками футболу. У нас – дуже молода команда. Сьогодні в нас є хороший шанс показати, що батькам є чому повчитися у дітей. Хлопці, тільки вперед! Сьогодні на полі з вами – вся Україна, – сказав Зеленський.

Він також висловив надію, що зможе ще раз підтримати команду від імені всіх українців, але вже перед півфіналом Євро-2020.

Стало приємною традицією: Зеленський поспілкувався з гравцями збірної / 3 фотографии

Вже сьогодні о 22.00 за київським часом збірна України зустрінеться зі збірною Англії в рамках 1/4 фіналу плей-офф на Євро-2020.

Матч відбудеться на Стадіо Олімпіко в італійському Римі.

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