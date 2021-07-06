В Австралии не состоится этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, который был запланирован на 18-21 ноября.

Билеты на мероприятие не поступали в продажу.

Такое решение организаторы приняли из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и логистических трудностей.

– Мы глубоко разочарованы, что второй год подряд болельщики не смогут увидеть лучших мировых гонщиков. Но должны учитывать вызовы, с которыми сталкивается Австралия. Речь идет об ограничениях на международные поездки и необходимости иметь прививки против Covid-19, – отметил глава корпорации Гран-при Австралии Пол Литл.

Он заверил, что организаторы будут делать все возможное, чтобы спортивное событие состоялось в 2022 году.

​​Пока же они обсуждают, чем заменить Гран-при Австралии, чтобы 23 этапа в 2021 году состоялись.

О решении обещают сообщить в ближайшие недели.

Источник: Grand Prix