В Австралії не відбудеться етап чемпіонату світу з автогонок Формули-1, який був запланований на 18-21 листопада.

Квитки на захід не надходили у продаж.

Таке рішення організатори ухвалили через карантинні обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, та логістичні труднощі.

– Ми глибоко розчаровані, що другий рік поспіль вболівальники не зможуть побачити найкращих світових гонщиків. Але мусимо зважати на виклики, з якими стикається Австралія. Йдеться про обмеженнями на міжнародні поїздки та необхідність мати щеплення проти Covid-19, – зазначив голова корпорації Гран-прі Австралії Пол Літл.

Він запевнив, що організатори робитимуть усе можливе, щоб спортивна подія відбулась у 2022 році.

​​Поки ж вони обговорюють, чим замінити Гран-прі Австралії, щоб 23 етапи в 2021 році відбулися.

Про рішення обіцяють повідомити в найближчі тижні.

Джерело: Grand Prix