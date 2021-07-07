В первом матче полуфинала чемпионата Европы на поле встретились сборные Италии и Испании, победу со счетом 1: 1 (4: 2 пен.) выборола Италия.

Игра состоялась на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Счет во втором тайме открыл итальянец Фредерико Кьеза, забив мяч в дальний угол на шестидесятой минуте матча. Игрок пошел в контратаку после неточного паса в воздухе Фурии Роха.

В первом тайме активнее были испанцы, хотя и не забили ни одного гола и получили желтую карточку.

За десять минут до конца основного времени Альваро Мората сумел сравнять. Форвард освободился, вышел один на один с голкипером Скуадры Адзурры и переиграл Джанлуиджи Доннарумму.

Одержать победу удалось лишь в серии пенальти. Италии удалось забить 4 гола, а Испании всего два.

Таким образом сборная Италии становится первым финалистом Евро-2020, а ее соперник определится 7 июля в поединке Англии и Дании.

Украина свой путь на чемпионате завершила в 1/4, проиграв 4: 0 англичанам в Риме.

Полное расписание матчей чемпионата Евро-2020, смотрите в нашем материале.