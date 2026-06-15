Люди цвета свободы: истории о неволе, сопротивлении и борьбе за Украину в оккупации
- Всеукраинский тур показов фильма продолжается, следующий показ состоится 17 июня в Полтаве.
- Героями документальной ленты Люди цвета свободы стали украинцы, которые пережили оккупацию, плен, преследования и потерю дома.
- Среди участников фильма — Людмила Гусейнова, Андрей Щекун, Диана Берг, Ление Умерова, Александр Корняков и Сергей Захаров.
Украинцы, которые годами живут в оккупации, проходят через плен, пытки, преследования и потерю дома.
Их истории легли в основу документального фильма Люди цвета свободы, посвященного жителям Крыма, Донетчины, Херсонщины и других временно оккупированных территорий.
Герои ленты рассказывают о собственном опыте сопротивления российской оккупации, жизни в неволе и борьбе за право оставаться украинцами даже в самых тяжелых обстоятельствах.
Людмила Гусейнова: три года плена за поддержку Украины
Когда в 2014 году россияне оккупировали часть Донецкой области, Людмила Гусейнова решила остаться в Новоазовске.
Там она помогала детям, которые после расформирования интерната фактически оказались предоставленными сами себе.
Вместе с друзьями с подконтрольных Украине территорий женщина собирала для детей одежду, книги, сладости и открытки на украинском языке.
— Мы должны показать хотя бы этим 25-30 детям то, что Украина есть, она существует, она заботится, она не забыла, она не предала, — рассказала Гусейнова.
В октябре 2019 года ее арестовали оккупанты. Сначала женщину отправили в пыточную Изоляция, а позже перевезли в Донецкое СИЗО №5.
— Меня пытали физически. Меня пытали психологически, — вспоминает она.
В плену она провела три года. Особенно запомнилось ей начало полномасштабного вторжения.
— Замерла вся тюрьма. И все слушали. И некоторые женщины заплакали. Некоторые начали радоваться. Они смеялись, они кричали, что все, Украины нет, — вспоминает она события февраля 2022 года.
После освобождения Людмила Гусейнова стала одной из самых известных защитниц прав гражданских пленных.
Андрей Щекун: один из первых гражданских пленных войны
Журналист и общественный деятель Андрей Щекун стал одним из организаторов мирного сопротивления российской оккупации Крыма весной 2014 года.
После захвата полуострова российскими военными он вместе с единомышленниками начал создавать подпольную сеть сопротивления.
В начале марта 2014 года он присоединился к организации проукраинских митингов в Симферополе.
— В этом обращении говорилось, что мы против войны, мы против оккупации. Крым — украинский, — рассказывает Щекун.
9 марта его вместе с единомышленником Анатолием Ковальским похитили пророссийские силы. В плену он провел 11 дней.
— Мы были первыми двое. Потом каждый день к нам уже больше бросали людей, — говорит он.
После освобождения Щекун возобновил издание газеты Кримська світлиця и продолжил работать над сохранением украинского информационного пространства для жителей оккупированного Крыма.
Диана Берг: дважды потеряла дом
Художница Диана Берг была одной из организаторов проукраинского движения Донецк — это Украина в 2014 году. Первые акции начинались как инициатива небольшой группы людей.
— Думали, что 10 человек придет, а вышла тысяча. И все. Вот так началось это движение Донецк — это Украина, — вспоминает она.
Позже участники движения начали собирать на центральной площади города многотысячные митинги.
— Мы так были уверены, что все будет хорошо, пока нас не начали убивать, — говорит Берг.
После оккупации Донецка она переехала в Мариуполь. В 2022 году из-за нового наступления России была вынуждена во второй раз оставить свой дом и уехать в Киев.
Сегодня тема потери дома стала центральной в ее творчестве.
— Это уголь из Донецка. Это единственное, что у меня есть из Донецка. Вот уголь для меня — просто связь, — говорит художница.
Сергей Захаров: художник, который ответил на оккупацию искусством
После захвата Донецка художник Сергей Захаров решил бороться так, как мог лучше всего — через искусство.
Он создавал антисепаратистские инсталляции и карикатуры на лидеров оккупационных сил и размещал их прямо на улицах города.
— Всего восемь было работ. Ну, сколько успел… И на следующий день за мной пришли, — рассказал Захаров.
За свою деятельность он был похищен боевиками и пережил плен.
После освобождения Сергей превратил пережитый опыт в художественные работы, которые стали одним из самых известных художественных свидетельств об оккупации Донбасса.
Ление Умерова: путь от Евпатории до Лефортово
Крымскотатарская активистка Ление Умерова хорошо помнит дни российской аннексии Крыма.
— Это уже не наше. У вас есть пять минут, чтобы это оказалось в мусорнике, — вспоминает она слова директора школы об украинском флаге и гербе после так называемого референдума.
После оккупации Ление отказалась брать российский паспорт и уехала с полуострова. Однако в конце 2022 года она отправилась в Крым, чтобы увидеть тяжело больного отца, но была задержана российскими силовиками.
Более года и девяти месяцев девушка провела в российских изоляторах и тюрьмах, в частности в московском Лефортово. Российская сторона обвинила ее в шпионаже.
В неволе ее поддержало письмо от бывшего политзаключенного.
— Эта система не должна поглотить тебя. Ты должна держать этот огонек, который внутри, — говорилось в письме.
После освобождения Ление Умерова стала одним из самых громких голосов в поддержку украинских гражданских пленных и незаконно заключенных граждан Украины.
Александр Корняков: человек, который показал миру оккупированный Херсон
Фотокорреспондент Александр Корняков остался в Херсоне после начала оккупации города. Он документировал проукраинские митинги, присутствие российских военных и повседневную жизнь горожан.
Когда открыто работать стало слишком опасно, журналист разработал собственную систему скрытой съемки на телефон.
В конце концов оккупанты начали его разыскивать. Более шести недель он скрывался, прежде чем смог покинуть город.
Именно его снимки стали одними из главных свидетельств того, что Херсон не принял оккупацию и продолжал сопротивляться.
Истории, за которыми стоят миллионы людей
Авторы фильма подчеркивают, что за темой временно оккупированных территорий стоят не только вопросы границ или контроля над землями, а прежде всего судьбы людей.
Герои документальной ленты Люди цвета свободы имеют разный опыт — кто-то пережил годы плена, кто-то потерял дом, кто-то рисковал жизнью ради правды или украинского флага.
Однако все их истории объединяет одно — нежелание смириться с оккупацией и готовность оставаться украинцами несмотря ни на какое давление.
Сейчас команда фильма продолжает всеукраинский тур показов. Следующая встреча со зрителями состоится 17 июня в Полтаве с участием правозащитницы и бывшей гражданской заложницы Людмилы Гусейновой.
Всего тур охватит десять городов Украины и завершится в Киеве.