Украинцы, которые годами живут в оккупации, проходят через плен, пытки, преследования и потерю дома.

Их истории легли в основу документального фильма Люди цвета свободы, посвященного жителям Крыма, Донетчины, Херсонщины и других временно оккупированных территорий.

Герои ленты рассказывают о собственном опыте сопротивления российской оккупации, жизни в неволе и борьбе за право оставаться украинцами даже в самых тяжелых обстоятельствах.

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Людмила Гусейнова: три года плена за поддержку Украины

Когда в 2014 году россияне оккупировали часть Донецкой области, Людмила Гусейнова решила остаться в Новоазовске.

Там она помогала детям, которые после расформирования интерната фактически оказались предоставленными сами себе.

Вместе с друзьями с подконтрольных Украине территорий женщина собирала для детей одежду, книги, сладости и открытки на украинском языке.

— Мы должны показать хотя бы этим 25-30 детям то, что Украина есть, она существует, она заботится, она не забыла, она не предала, — рассказала Гусейнова.

В октябре 2019 года ее арестовали оккупанты. Сначала женщину отправили в пыточную Изоляция, а позже перевезли в Донецкое СИЗО №5.

— Меня пытали физически. Меня пытали психологически, — вспоминает она.

В плену она провела три года. Особенно запомнилось ей начало полномасштабного вторжения.

— Замерла вся тюрьма. И все слушали. И некоторые женщины заплакали. Некоторые начали радоваться. Они смеялись, они кричали, что все, Украины нет, — вспоминает она события февраля 2022 года.

После освобождения Людмила Гусейнова стала одной из самых известных защитниц прав гражданских пленных.

Андрей Щекун: один из первых гражданских пленных войны

Журналист и общественный деятель Андрей Щекун стал одним из организаторов мирного сопротивления российской оккупации Крыма весной 2014 года.

После захвата полуострова российскими военными он вместе с единомышленниками начал создавать подпольную сеть сопротивления.

В начале марта 2014 года он присоединился к организации проукраинских митингов в Симферополе.

— В этом обращении говорилось, что мы против войны, мы против оккупации. Крым — украинский, — рассказывает Щекун.

9 марта его вместе с единомышленником Анатолием Ковальским похитили пророссийские силы. В плену он провел 11 дней.

— Мы были первыми двое. Потом каждый день к нам уже больше бросали людей, — говорит он.

После освобождения Щекун возобновил издание газеты Кримська світлиця и продолжил работать над сохранением украинского информационного пространства для жителей оккупированного Крыма.

Диана Берг: дважды потеряла дом

Художница Диана Берг была одной из организаторов проукраинского движения Донецк — это Украина в 2014 году. Первые акции начинались как инициатива небольшой группы людей.

— Думали, что 10 человек придет, а вышла тысяча. И все. Вот так началось это движение Донецк — это Украина, — вспоминает она.

Позже участники движения начали собирать на центральной площади города многотысячные митинги.

— Мы так были уверены, что все будет хорошо, пока нас не начали убивать, — говорит Берг.

После оккупации Донецка она переехала в Мариуполь. В 2022 году из-за нового наступления России была вынуждена во второй раз оставить свой дом и уехать в Киев.

Сегодня тема потери дома стала центральной в ее творчестве.

— Это уголь из Донецка. Это единственное, что у меня есть из Донецка. Вот уголь для меня — просто связь, — говорит художница.

Сергей Захаров: художник, который ответил на оккупацию искусством

После захвата Донецка художник Сергей Захаров решил бороться так, как мог лучше всего — через искусство.

Он создавал антисепаратистские инсталляции и карикатуры на лидеров оккупационных сил и размещал их прямо на улицах города.

— Всего восемь было работ. Ну, сколько успел… И на следующий день за мной пришли, — рассказал Захаров.

За свою деятельность он был похищен боевиками и пережил плен.

После освобождения Сергей превратил пережитый опыт в художественные работы, которые стали одним из самых известных художественных свидетельств об оккупации Донбасса.

Ление Умерова: путь от Евпатории до Лефортово

Крымскотатарская активистка Ление Умерова хорошо помнит дни российской аннексии Крыма.

— Это уже не наше. У вас есть пять минут, чтобы это оказалось в мусорнике, — вспоминает она слова директора школы об украинском флаге и гербе после так называемого референдума.

После оккупации Ление отказалась брать российский паспорт и уехала с полуострова. Однако в конце 2022 года она отправилась в Крым, чтобы увидеть тяжело больного отца, но была задержана российскими силовиками.

Более года и девяти месяцев девушка провела в российских изоляторах и тюрьмах, в частности в московском Лефортово. Российская сторона обвинила ее в шпионаже.

В неволе ее поддержало письмо от бывшего политзаключенного.

— Эта система не должна поглотить тебя. Ты должна держать этот огонек, который внутри, — говорилось в письме.

После освобождения Ление Умерова стала одним из самых громких голосов в поддержку украинских гражданских пленных и незаконно заключенных граждан Украины.

Александр Корняков: человек, который показал миру оккупированный Херсон

Фотокорреспондент Александр Корняков остался в Херсоне после начала оккупации города. Он документировал проукраинские митинги, присутствие российских военных и повседневную жизнь горожан.

Когда открыто работать стало слишком опасно, журналист разработал собственную систему скрытой съемки на телефон.

В конце концов оккупанты начали его разыскивать. Более шести недель он скрывался, прежде чем смог покинуть город.

Именно его снимки стали одними из главных свидетельств того, что Херсон не принял оккупацию и продолжал сопротивляться.

Истории, за которыми стоят миллионы людей

Авторы фильма подчеркивают, что за темой временно оккупированных территорий стоят не только вопросы границ или контроля над землями, а прежде всего судьбы людей.

Герои документальной ленты Люди цвета свободы имеют разный опыт — кто-то пережил годы плена, кто-то потерял дом, кто-то рисковал жизнью ради правды или украинского флага.

Однако все их истории объединяет одно — нежелание смириться с оккупацией и готовность оставаться украинцами несмотря ни на какое давление.

Сейчас команда фильма продолжает всеукраинский тур показов. Следующая встреча со зрителями состоится 17 июня в Полтаве с участием правозащитницы и бывшей гражданской заложницы Людмилы Гусейновой.

Всего тур охватит десять городов Украины и завершится в Киеве.

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