Военно-морские Силы ВСУ получили от Королевства Нидерланды еще один противоминный корабль — искатель мин класса Alkmaar.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

ВМС Украины получили корабль Геническ: что известно

Передача состоялась в рамках Коалиции морских возможностей, которая поддерживает развитие украинского военного флота.

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Во время официальной церемонии на корабле подняли флаг Военно-морских Сил Украины. В мероприятии приняли участие командующие ВМС Нидерландов, Бельгии, Румынии, Литвы и Латвии.

Новый корабль получил название Геническ — в честь одноименного украинского рейдового тральщика, который погиб во время выполнения боевого задания, прикрывая собратьев из спецподразделения.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа отметил, что корабль усилит возможности Украины в противоминной борьбе — поиске, выявлении и обезвреживании морских мин.

— Поблагодарил нидерландский экипаж за службу, заботу о корабле и содержание его в отличном состоянии. Заверил, что с украинским экипажем он и в дальнейшем будет достойно выполнять задачи и способствовать безопасности в Черном море и, в случае необходимости, за его пределами, — заявил Неижпапа.

По его словам, после передачи Геническа в составе украинского флота уже пять противоминных кораблей.

Ранее Великобритания передала Украине корабли класса Sandown — Черкассы и Чернигов, а Бельгия и Нидерланды — корабли класса Alkmaar Мелитополь и Мариуполь.

О передаче этого корабля стало известно еще весной во время визита президента Владимира Зеленского в Нидерланды.

Тогда президент вместе с премьер-министром Робом Йеттеном посетил украинских военных, которые проходили обучение на корабле класса Alkmaar.

Зеленский сообщал, что Нидерланды полностью подготовят экипаж перед передачей судна Украине, а сам корабль получит название Геническ.

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