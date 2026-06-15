По данным Госстата, в мае 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 8,2% в годовом исчислении. Но за месяц цены выросли на 0,9%.

Несмотря на замедление, фактические показатели инфляции оказались выше предыдущих оценок Национального банка. В НБУ объясняют это тем, что быстрее, чем ожидалось, росли цены на продукты питания и ряд услуг.

Дополнительно на ситуацию повлияли затраты бизнеса, в том числе на энергоносители, оплату труда и логистику, которые продолжили оказывать давление на себестоимость товаров.

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Будет ли индексация заработной платы в июне 2026 года читайте в нашем материале.

Как инфляция повлияла на индексацию зарплат в июне 2026 года

Обнародованные данные за май стали базовыми для расчета индексации заработной платы в июне и июле 2026 года. Именно после обновления индекса потребительских цен работодатели получили окончательные ориентиры, нужно ли проводить индексацию и в каком размере.

В статье 4 закона Украины Об индексации денежных доходов населения отмечено:

Индексация денежных доходов населения производится в случае, когда величина индекса потребительских цен превысила порог индексации, устанавливаемый в размере 103 процента.

Право на индексацию напрямую зависит от того, когда последний раз повышался должностной оклад работника. Для части работников порог инфляции в 103% уже превышен, поэтому индексация становится обязательной.

Сколько составляет индексация в июне и июле

Размер индексации в июне зависит от базового месяца.

Индексация зарплат в июне, доплаты для работников:

Для работников с базовым месяцем январь 2026 сумма индексации в июне и июле составляет 139,78 грн.

Для тех, кому оклад повышался в феврале 2026 года, доплата составляет 103,17 грн.

Если же базовым является март 2026 года, право на индексацию в эти месяцы не возникает, поскольку накопленный индекс еще не достиг порогового значения в 103%.

При расчете индексации важно учитывать не только базовый месяц, но и форму занятости. Так что если работник принят на работу недавно, ключевым остается не дата начала работы, а дата последнего повышения оклада по должности.

Для работников с неполной занятостью сумма индексации рассчитывается пропорционально отработанному времени. В случае увольнения она учитывается при окончательном расчете за фактический период работы.

Что это значит для работодателей

После обновления инфляционных данных бизнесу необходимо еще раз проверить зарплатные начисления. Речь идет прежде всего о правильности определения базовых месяцев и корректности суммы индексации.

Индексация зарплат будет и дальше зависеть от уровня инфляции. Если рост цен будет снова превышать установленный порог в 103%, то механизм индексации будет применяться и в последующие месяцы.

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