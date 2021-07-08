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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Стало известно, кто сыграет в финале Евро-2020

збірна англії євро 2020

6-7 июля в Лондоне состоялись два матча 1/2 финала Евро-2020. Таким образом определились финалисты турнира на чемпионате Европы.

Первый финалист — Италия

В первом матче полуфинала встретились сборные Италии и Испании. В основное время поединок закончился с ничейным счетом 1:1. Поэтому победителя матча определяли благодаря серии пенальти.

Именно победный удар Жорже Луиз Фрелло вывел подопечных Манчини в финал Евро-2020 (4:2).

Второй финалист — Англия

В среду, 7 июля, Англия соревновалась с Данией. В основное время матч закончился вничью 1:1. Однако в экстра-тайме англичане сумели дожать сборную Дании благодаря сомнительному пенальти Рахима Стерлинга (2:1).

Поэтому в финале Евро-2020 за трофей поспорят сборные Англии и Италии. Матч пройдет 11 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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Фото: Getty Images

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