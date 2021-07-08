6-7 липня у Лондоні відбулися два матчі 1/2 фіналу Євро-2020. Таким чином визначились фіналісти турніру на чемпіонаті Європи.

Перший фіналіст – Італія

У першому матчі півфіналу зустрілись збірні Італії та Іспанії. В основний час поєдинок закінчився з нічийним рахунком 1:1. Тож переможця матчу визначали завдяки серії пенальті.

Саме переможний удар Жорже Луїза Фрелло вивів підопічний Манчіні у фінал Євро-2020 (4:2).

Другий фіналіст – Англія

У середу, 7 липня, Англія змагалась з Данією. В основний час матч закінчився внічию 1:1. Однак в екстра-таймі англійці зуміли дотиснути збірну Данії завдяки сумнівному пенальті Рахіма Стерлінга (2:1).

Тож у фіналі Євро-2020 за трофей посперечаються збірні Англії та Італії. Матч пройде 11 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.