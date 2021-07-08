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Марія Степанюк |

Тампа-Бэй Лайтнинг во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Тампа-Бэй Лайтнинг

Хоккейный клуб Тампа-Бэй Лайтнинг второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли.

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги Тампа обыграла Монреаль Канадиенс с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард Росс Колтон на 34-й минуте игры. Ему ассистировали Дэвид Савар и Райан Макдона.

Встреча состоялась на ледовой площадке Тампы на стадионе Амали-Арена.

Для команды из Флориды эта победа стала третьей в истории. Ранее молнии выигрывали этот трофей в 2004 и 2020 годах.

В текущей финальной серии плей-офф НХЛ Тампа одержала победу над Монреалем со счетом 5:1, 3:1 и 6:3, а Монреаль обыграл своего оппонента со счетом 3:2.

В полуфинале турнира Тампа одолела Нью-Йорк Айлендерс со счетом 4:3 в серии, а Монреаль победил Вегас Голден Найтс — 4:2.

Предыдущий трофей Тампа-Бэй Лайтнинг завоевала в сентябре 2020 года. В финальной серии она обыграла Даллас Старз со счетом 4:2.

Фото: Getty Images

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