Тампа-Бэй Лайтнинг во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Хоккейный клуб Тампа-Бэй Лайтнинг второй раз подряд завоевал Кубок Стэнли.

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги Тампа обыграла Монреаль Канадиенс с минимальным счетом 1:0. Единственную шайбу забросил форвард Росс Колтон на 34-й минуте игры. Ему ассистировали Дэвид Савар и Райан Макдона.

BOLTS NATION

WE DID IT AGAIN.#BOLTSWIN pic.twitter.com/xP5H4YYtSE

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 8, 2021