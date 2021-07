Тампа-Бей Лайтнінг вдруге поспіль завоювала Кубок Стенлі

Хокейний клуб Тампа-Бей Лайтнінг вдруге поспіль завоював Кубок Стенлі.

У п’ятому матчі фінальної серії плей-оф Національної хокейної ліги Тампа обіграла Монреаль Канадієнс з мінімальним рахунком 1:0. Єдину шайбу закинув форвард Росс Колтон на 34-й хвилині гри. Йому асистували Девід Савар та Раян Макдона.

