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Марія Степанюк |

Тампа-Бей Лайтнінг вдруге поспіль завоювала Кубок Стенлі

Тампа-Бэй Лайтнинг

Хокейний клуб Тампа-Бей Лайтнінг вдруге поспіль завоював Кубок Стенлі.

У п’ятому матчі фінальної серії плей-оф Національної хокейної ліги Тампа обіграла Монреаль Канадієнс з мінімальним рахунком 1:0. Єдину шайбу закинув форвард Росс Колтон на 34-й хвилині гри. Йому асистували Девід Савар та Раян Макдона.

Зустріч відбулася на льодовому майданчику Тампи на стадіоні Амалі-Арена.

Для команди з Флориди ця перемога стала третьою в історії. Раніше блискавки вигравали цей трофей у 2004 та 2020 роках.

У поточній фінальній серії плей-оф НХЛ Тампа здобула звитягу над Монреалем з рахунком 5:1, 3:1 та 6:3, а Монреаль обіграв свого опонента з рахунком 3:2.

У півфіналі турніру Тампа здолала Нью-Йорк Айлендерс з рахунком 4:3 у серії, а Монреаль переміг Вегас Голден Найтс – 4:2.

Попередній трофей Тампа-Бей Лайтнінг завоювала у вересні 2020 року. У фінальній серії вона обіграла Даллас Старз з рахунком 4:2.

Фото: Getty Images

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