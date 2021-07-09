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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Четыре игрока сборной Украины вошли в символическую команду открытий Евро-2020

Збірна України з футболу Яремчук, Бущан, Шапаренко, Сидорчук

Испанское издание AS представило символическую сборную игроков, которые стали открытием Евро-2020.

В стартовую одиннадцатку журналисты внесли сразу двух футболистов сборной Украины — голкипера киевского Динамо Георгия Бущана и центрбэка донецкого Шахтера Николая Матвиенко.

В список из семи запасных игроков тоже вошли два украинца, а именно полузащитник Динамо Николай Шапаренко и форвард бельгийского Гента Роман Яремчук.

Наибольшее количество представителей в основы символической сборной делегировала национальная команда Дании.

Сборная открытий Евро-2020

  • Вратарь: Георгий Бущан (Украина);
  • Защитники: Дензел Дюмфрис (Нидерланды), Николай Матвиенко (Украина), Йоаким Мехле (Дания);
  • Полузащитники: Томаш Соучек (Чехия), Миккель Дамсгорд (Дания), Педри (Испания);
  • Нападающие: Жереми Доку (Бельгия), Патрик Шик (Чехия), Каспер Дольберг (Дания), Роланд Шаллай (Венгрия).

Запасные: Леонардо Спинаццола (Италия), Мерт Мюлдюр (Турция), Ксавер Шлагер (Австрия), Николай Шапаренко (Украина), Дониелл Маллен (Нидерланды), Киффер Мур (Уэльс), Роман Яремчук (Украина).

Евро-2020: AS включило четырех игроков сборной Украины в команду открытий

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. В битве за выход в полуфинал подопечные Андрея Шевченко уступили действующим финалистам турнира сборной Англии.

В финале Евро-2020, который состоится в Лондоне на Уэмбли 11 июля, за трофей будут бороться команды Италии и Англии.

Фото: УАФ

Источник: AS

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