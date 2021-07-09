Четыре игрока сборной Украины вошли в символическую команду открытий Евро-2020

Испанское издание AS представило символическую сборную игроков, которые стали открытием Евро-2020.
В стартовую одиннадцатку журналисты внесли сразу двух футболистов сборной Украины — голкипера киевского Динамо Георгия Бущана и центрбэка донецкого Шахтера Николая Матвиенко.
В список из семи запасных игроков тоже вошли два украинца, а именно полузащитник Динамо Николай Шапаренко и форвард бельгийского Гента Роман Яремчук.
Наибольшее количество представителей в основы символической сборной делегировала национальная команда Дании.
Сборная открытий Евро-2020
- Вратарь: Георгий Бущан (Украина);
- Защитники: Дензел Дюмфрис (Нидерланды), Николай Матвиенко (Украина), Йоаким Мехле (Дания);
- Полузащитники: Томаш Соучек (Чехия), Миккель Дамсгорд (Дания), Педри (Испания);
- Нападающие: Жереми Доку (Бельгия), Патрик Шик (Чехия), Каспер Дольберг (Дания), Роланд Шаллай (Венгрия).
Запасные: Леонардо Спинаццола (Италия), Мерт Мюлдюр (Турция), Ксавер Шлагер (Австрия), Николай Шапаренко (Украина), Дониелл Маллен (Нидерланды), Киффер Мур (Уэльс), Роман Яремчук (Украина).
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. В битве за выход в полуфинал подопечные Андрея Шевченко уступили действующим финалистам турнира сборной Англии.
В финале Евро-2020, который состоится в Лондоне на Уэмбли 11 июля, за трофей будут бороться команды Италии и Англии.
Фото: УАФ