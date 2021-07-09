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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Чотири гравці збірної України увійшли до символічної команди відкриттів Євро-2020

Збірна України з футболу Яремчук, Бущан, Шапаренко, Сидорчук

Іспанське видання AS представило символічну збірну гравців, які стали відкриттям Євро-2020.

До стартової одинадцятки журналісти внесли відразу двох футболістів збірної України – голкіпера київського Динамо Георгія Бущана та центрбек донецького Шахтаря Миколу Матвієнка.

До списку із семи запасних гравців теж увійшли два українці, а саме півзахисник Динамо Микола Шапаренко та форвард бельгійського Гента Роман Яремчук.

Найбільшу кількість представників до основи символічної збірної делегувала національна команда Данії.

Збірна відкриттів Євро-2020

  • Воротар: Георгій Бущан (Україна);
  • Захисники: Дензел Дюмфріс (Нідерланди), Микола Матвієнко (Україна), Йоакім Мехле (Данія);
  • Півзахисники: Томаш Соучек (Чехія), Міккель Дамсгорд (Данія), Педрі (Іспанія);
  • Нападники: Жеремі Доку (Бельгія), Патрік Шик (Чехія), Каспер Дольберг (Данія), Роланд Шаллай (Угорщина).

Запасні: Леонардо Спінаццола (Італія), Мерт Мюлдюр (Туреччина), Ксавер Шлагер (Австрія), Микола Шапаренко (Україна), Доніелл Мален (Нідерланди), Кіффер Мур (Уельс), Роман Яремчук (Україна).

Євро-2020: AS включило чотирьох гравців збірної України до команди відкриттів

Збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу. У битві за вихід до півфіналу підопічні Андрія Шевченка поступилися чинним фіналістам турніру збірній Англії.

У фіналі Євро-2020, який відбудеться у Лондоні на Вемблі 11 липня, за трофей боротимуться команди Італії та Англії.

Фото: УАФ

Джерело: AS

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