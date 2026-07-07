Двум задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на убийство семьи подсанкционного бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Убийство Березовской: задержанным объявили подозрения

— Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц — п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения в Украину автобусом, — говорится в сообщении.

7 июля стало известно, что Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на убийство семьи в Монако, нашли мертвой.

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Как установили украинские правоохранители, 1 июля 2026 года женщина вернулась в Украину после покушения на семью Ермолаева, которое произошло в Монако 29 июня.

На следующий день правоохранители Монако объявили ее в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

В ходе расследования украинские правоохранители установили круг ее контактов и маршруты передвижения после возвращения в Украину.

В частности, проверяли двух мужчин — бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника ГУР МОУ.

По данным следствия, оба ранее неоднократно переводили средства на криптовалютные и банковские счета Березовской.

По этой причине их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

Во время проведения неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на участие в преступлении другого подозреваемого.

По его показаниям правоохранители провели следственный эксперимент, в результате которого установили место, где находилось тело погибшей.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Всю имеющуюся информацию украинские правоохранители передали следственным органам Княжества Монако.

Офис генерального прокурора сообщил, что находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества.

Также правоохранители устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.

Что известно о покушении на семью Ермолаева

Вадим Ермолаев является основателем торгово-производственной корпорации Алеф и одним из крупнейших застройщиков Днепра.

Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes.

В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу гражданства Кипра.

С 2021 года он проживает в княжестве Монако. С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями Украины из-за предпринимательской деятельности в оккупированном Крыму.

В результате взрыва, в организации которого подозревали Березовскую, пострадали сам Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.

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