Покушение в Монако: задержанным по делу об убийстве Березовской объявили подозрение
- Двум задержанным сообщили о подозрении в убийстве Анастасии Березовской.
- Березовскую подозревали в покушении на убийство семьи подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.
- По версии следствия, ее убили после ее возвращения в Украину автобусом.
Двум задержанным сообщили о подозрении в умышленном убийстве Анастасии Березовской, которую подозревали в покушении на убийство семьи подсанкционного бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Убийство Березовской: задержанным объявили подозрения
— Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц — п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской после ее возвращения в Украину автобусом, — говорится в сообщении.
7 июля стало известно, что Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на убийство семьи в Монако, нашли мертвой.
Как установили украинские правоохранители, 1 июля 2026 года женщина вернулась в Украину после покушения на семью Ермолаева, которое произошло в Монако 29 июня.
На следующий день правоохранители Монако объявили ее в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.
В ходе расследования украинские правоохранители установили круг ее контактов и маршруты передвижения после возвращения в Украину.
В частности, проверяли двух мужчин — бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего сотрудника ГУР МОУ.
По данным следствия, оба ранее неоднократно переводили средства на криптовалютные и банковские счета Березовской.
По этой причине их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.
Во время проведения неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на участие в преступлении другого подозреваемого.
По его показаниям правоохранители провели следственный эксперимент, в результате которого установили место, где находилось тело погибшей.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.
Всю имеющуюся информацию украинские правоохранители передали следственным органам Княжества Монако.
Офис генерального прокурора сообщил, что находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества.
Также правоохранители устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.
Что известно о покушении на семью Ермолаева
Вадим Ермолаев является основателем торгово-производственной корпорации Алеф и одним из крупнейших застройщиков Днепра.
Ранее он регулярно входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes.
В 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу гражданства Кипра.
С 2021 года он проживает в княжестве Монако. С декабря 2023 года бизнесмен находится под санкциями Украины из-за предпринимательской деятельности в оккупированном Крыму.
В результате взрыва, в организации которого подозревали Березовскую, пострадали сам Ермолаев, его спутница и 13-летний сын.