Крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, Омский НПЗ, прекратил работу после атаки украинских беспилотников.

Об этом во вторник сообщили два источника в отрасли, пишет Reuters.

Омский НПЗ остановил работу

Удар по предприятию, расположенному в Сибири, нанесенный в понедельник, 6 июля, стал одной из самых дальних по расстоянию украинских атак за всё время войны.

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Остановка работы завода, который является крупнейшим производителем бензина в России, вероятно, усилит дефицит топлива в стране.

— Объекты Омского нефтеперерабатывающего завода были повреждены в результате атаки. Никто из сотрудников предприятия не пострадал, — говорится в заявлении представителя президента РФ Владимира Путина в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышeва, опубликованном 7 июля.

По его словам, в настоящее время продолжается оценка нанесенного ущерба. Профильные службы организовали восстановительные работы.

При этом чиновник не уточнил, каким именно образом атака повлияла на производственную деятельность предприятия.

По словам источников, в результате атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10.

Она обеспечивает около 38% производственных мощностей завода и имеет производительность 24 580 метрических тонн в сутки.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, начиная со вторника Омский НПЗ прекратил продажу бензина и дизельного топлива на биржевых торгах.

Источники также сообщили об остановке еще одной установки первичной переработки — CDU-11. Она обеспечивает 37% производственных мощностей предприятия и способна перерабатывать 24 тыс. тонн нефти в сутки.

Хотя сама установка не подверглась удару, были повреждены отдельные сетевые коммуникации, необходимые для ее работы.

По словам собеседников, CDU-11, введенная в эксплуатацию в 2023 году, может возобновить работу в ближайшее время.

Омский НПЗ имеет две законсервированные установки первичной переработки — CDU-7 и CDU-8, каждая из которых имеет мощность 10 тыс. тонн в сутки. Теоретически предприятие может снова ввести их в эксплуатацию.

По информации источников, в 2024 году Омский нефтеперерабатывающий завод переработал 22 млн тонн нефти, или около 440 тыс. баррелей в сутки, произведя 5 млн тонн бензина и 8 млн тонн дизельного топлива.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ и Министерство обороны Украины подтвердили поражение Омского НПЗ Силами специальных операций. Завод расположен на расстоянии 3 тыс. км от границы Украины.

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