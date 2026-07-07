Объект в городе Вишневое, где после российского обстрела в ночь на 6 июля произошла детонация, не относится к сфере управления Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВС Украины Дмитрий Лиховий, пишет Укринформ.

В Генштабе прокомментировали ситуацию в Вишневом

— Относительно событий в населенном пункте Вишневое: Генштаб ВСУ сообщает, что объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины, — отметил Лиховий.

Он добавил, что распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете размещения складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой остается в силе.

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В Генштабе выразили соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате трагедии, вызванной ударом российского агрессора.

Что известно о детонации в Вишневом 6 июля

В ночь на 6 июля во время массированной российской атаки в Вишневом Бучанского района прогремели мощные взрывы.

В результате этого обстрела погибли семь человек, еще 26 человек получили ранения.

На территории складских помещений вспыхнул масштабный пожар. Из-за угрозы детонации была объявлена эвакуация населения — из опасной зоны было вывезено 600 людей.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и ГУР должны доложить об обстоятельствах событий в Вишневом, где после атаки РФ произошла вторичная детонация взрывоопасных предметов.

В ГСЧС сообщили о ходе ликвидации последствий российской атаки на Вишневое.

— Разрушениям подвергся частный жилой сектор, повреждены также объекты бизнеса, административные и производственные здания, — говорится в сообщении.

Сейчас подразделения ГСЧС продолжают тушить очаги пожаров, разбирают поврежденные конструкции и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

К работам также привлечены кинологические расчеты.

Для ликвидации пожаров используется авиация. Вертолет ГСЧС осуществил более 30 сбросов воды.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены около 200 спасателей и 55 единиц специальной техники.

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