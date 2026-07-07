Объект не подчиняется ВСУ: в Генштабе прокомментировали детонацию в Вишневом
- В Генштабе заявили, что объект в Вишневом, где после российского удара произошла детонация, не подчиняется ВСУ.
- Продолжается ликвидация последствий атаки РФ на Вишневое и вторичной детонации, произошедшей вследствие пожара в складском помещении.
Объект в городе Вишневое, где после российского обстрела в ночь на 6 июля произошла детонация, не относится к сфере управления Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВС Украины Дмитрий Лиховий, пишет Укринформ.
В Генштабе прокомментировали ситуацию в Вишневом
— Относительно событий в населенном пункте Вишневое: Генштаб ВСУ сообщает, что объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не относится к сфере управления и не подчиняется Вооруженным силам Украины, — отметил Лиховий.
Он добавил, что распоряжение главнокомандующего ВСУ о запрете размещения складов боеприпасов и других подобных объектов рядом с гражданской застройкой остается в силе.
В Генштабе выразили соболезнования мирным жителям, пострадавшим в результате трагедии, вызванной ударом российского агрессора.
Что известно о детонации в Вишневом 6 июля
В ночь на 6 июля во время массированной российской атаки в Вишневом Бучанского района прогремели мощные взрывы.
В результате этого обстрела погибли семь человек, еще 26 человек получили ранения.
На территории складских помещений вспыхнул масштабный пожар. Из-за угрозы детонации была объявлена эвакуация населения — из опасной зоны было вывезено 600 людей.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и ГУР должны доложить об обстоятельствах событий в Вишневом, где после атаки РФ произошла вторичная детонация взрывоопасных предметов.
В ГСЧС сообщили о ходе ликвидации последствий российской атаки на Вишневое.
— Разрушениям подвергся частный жилой сектор, повреждены также объекты бизнеса, административные и производственные здания, — говорится в сообщении.
Сейчас подразделения ГСЧС продолжают тушить очаги пожаров, разбирают поврежденные конструкции и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
К работам также привлечены кинологические расчеты.
Для ликвидации пожаров используется авиация. Вертолет ГСЧС осуществил более 30 сбросов воды.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены около 200 спасателей и 55 единиц специальной техники.