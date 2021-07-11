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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Шевченко рассказал о своем будущем после Евро-2020

Андрій Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко еще не определился, продолжит ли он работу с национальной командой.

Об этом наставник рассказал в интервью итальянским СМИ.

Шевченко поблагодарил римских болельщиков за поддержку желто-синих, а также добавил, что ему всегда очень приятно посещать Италию.

Украинец подчеркнул, что хотел бы тренировать на клубном уровне, поскольку уже пять лет проработал с национальной сборной.

— Теперь надо сесть и спокойно оценить свое будущее. Вы видели добрую версию Шевченко. Злую лучше не знать. На этой работе иногда нужно быть таким, — сказал коуч.

Он также отметил, что вдохновлялся тренерскими задумками таких тренеров как Валерий Лобановский, Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо.

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По его словам, это великие специалисты, которые много добились на протяжении своей карьеры.

Источник: Milanreports.com

Фото: Getty Images

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