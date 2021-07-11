Шевченко розповів про своє майбутнє після Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко ще не визначився, чи продовжить він роботу з національною командою.

Про це наставник розповів в інтерв’ю італійським ЗМІ.

Шевченко подякував римським вболівальникам за підтримку жовто-синіх, а також додав, що йому завжди дуже приємно відвідувати Італію.

Українець наголосив, що хотів би тренувати на клубному рівні, оскільки вже п’ять років пропрацював з національною збірною.

– Тепер треба сісти і спокійно оцінити своє майбутнє. Ви бачили добру версію Шевченко. Злу вам краще не знати. На цій роботі іноді потрібно бути таким, – сказав коуч.

Він також зазначив, що надихався тренерськими задумками таких тренерів як Валерій Лобановський, Карло Анчелотті і Жозе Моуріньо.

За його словами, це великі фахівці, які багато досягли протягом своєї кар’єри.

Джерело: Milanreports.com