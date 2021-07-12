Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала кадры, как сборная Италии в раздевалке празднует победу на Евро-2020. На видео видно зажигательные танцы футболистов под громкие песни.

Тренерский штаб и игроки начали отмечать победу еще на поле. Затем все продолжилось в раздевалке. Футболисты обливали друг друга шампанским и по очереди поднимали кубок Евро-2020 вверх.

Для сборной Италии это вторая победа в истории Чемпионата Европы.

Победа Италии на Евро-2020

Финал Чемпионата Европы 2020 прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне. За кубок боролись сборные Англии и Италии.

Основное время и два дополнительных тайма закончились ничьей. На второй минуте счет открыл Люк Шоу — защитник Англии, а итальянцы забили гол в их ворота только во втором тайме. Сравнял счет центральный защитник Леонардо Бонуччи.

В серии пенальти победу одержала Италия. Вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарума стал лучшим игроком турнира. За победу и путь к финалу сборная Италии получила €34 млн.

Детальный обзор матча Англия — Италия смотрите в материале Фактов ICTV.