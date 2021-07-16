Свадьба Свитолиной и Монфиса в стиле супергероев — фото с подготовки

Сегодня, 16 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина выходит замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьба теннисной пары имеет супергеройскую тематику.

Монфис показал в соцсети первые фотографии со свадьбы.

— Великий день, — подписал он публикацию.

На фото изображены куклы-супергерои с лицами молодоженов Свитолиной и Монфиса.

Элина предстала в образе Супергерл, а Гаэль — Черной пантеры.

Кроме того, жених показал открытку с датой свадьбы: 16 июля 2021 год.

Также после даты была надпись: мистер и миссис Монфис.

Вероятно, Свитолина согласилась взять фамилию мужа, судя по листовке.

Накануне, 15 июля, Свитолина и ее жених Монфис анонсировали свадьбу во Французской Ривьере.

В то же время молодожены выложили на своих страницах в соцсетях снимки, в частности теннисистка подписала: Последний пост как мисс Свитолина.

В апреле 2021 года пара объявила о помолвке. Свитолина в соцсетях сообщила, что она получила предложение руки и сердца от своего парня.

Фото: Гаель Монфис