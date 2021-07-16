Весілля Світоліної і Монфіса в стилі супергероїв – фото з підготовки

Сьогодні, 16 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна виходить заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля тенісної пари має супергеройську тематику.
Монфіс показав в соцмережі перші світлини з важливої події.
– Великий день, – підписав він публікацію.
На фото зображені ляльки-супергерої з обличчями молодят Світоліної та Монфіса.
Еліна постала в образі Супергьорл, а Гаель – Чорної пантери.
Окрім того, наречений показав листівку з датою весілля: 16 липня 2021 року.
Також після дати був напис: містер і місіс Монфіс.
Ймовірно, Світоліна погодилася взяти прізвище свого чоловіка, судячи з листівки.
Напередодні, 15 липня, Світоліна та її наречений Монфіс анонсували весілля у Французькій Рив’єрі.
Водночас молодята виклали на своїх сторінках у соцмережах знімки, зокрема тенісистка підписала: Останній пост як міс Світоліна.
У квітні 2021 року пара оголосила про заручини. Світоліна у соцмережах повідомила звістку, що вона отримала пропозицію руки та серця від свого хлопця.
Фото: Гаель Монфіс