Весілля Світоліної і Монфіса в стилі супергероїв – фото з підготовки

Сьогодні, 16 липня, перша ракетка України Еліна Світоліна виходить заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля тенісної пари має супергеройську тематику.

Монфіс показав в соцмережі перші світлини з важливої події.

– Великий день, – підписав він публікацію.

На фото зображені ляльки-супергерої з обличчями молодят Світоліної та Монфіса.

Еліна постала в образі Супергьорл, а Гаель – Чорної пантери.

Окрім того, наречений показав листівку з датою весілля: 16 липня 2021 року.

Також після дати був напис: містер і місіс Монфіс.

Ймовірно, Світоліна погодилася взяти прізвище свого чоловіка, судячи з листівки.

Напередодні, 15 липня, Світоліна та її наречений Монфіс анонсували весілля у Французькій Рив’єрі.

Водночас молодята виклали на своїх сторінках у соцмережах знімки, зокрема тенісистка підписала: Останній пост як міс Світоліна.

У квітні 2021 року пара оголосила про заручини. Світоліна у соцмережах повідомила звістку, що вона отримала пропозицію руки та серця від свого хлопця.

Фото: Гаель Монфіс