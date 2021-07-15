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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Останній пост як міс Світоліна: Еліна анонсувала весілля пікантним знімком

Еліна Світоліна і Монфіс

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна та її наречений, французький тенісист Гаель Монфіс анонсували своє весілля у Французькій Рив’єрі.

Спершу тенісист виклав на своїй сторінці в Instagram спільний знімок із Еліною, який підписав: Останній день як моя наречена.

 

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Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

А згодом вже сама Світоліна заінтригувала спокусливим фото у купальнику.

— Останній пост як міс Світоліна, – зазначила українка.

 

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Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс заявили, що зустрічаються у 2019 році. Закохані навіть завели спільну сторінку в Instagram.

Про заручини спортсменів стало відомо у квітні. Світоліна повідомила радісну звістку, що вона отримала пропозицію руки та серця від свого бойфренда, у соціальних мережах.

Тоді ж спортсмени додали до посту хештег #July2021 натякнувши, що весілля заплановане на липень поточного року.

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