В Токио отправилась группа украинских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Одними из первых курс в японскую столицу взяли представители стрельбы из лука, дзюдо, бокса и академической гребле.

15 липня, до олімпійської столиці Ігор ХХХІІ Олімпіади вирушила перша велика група спортсменів України.

Одними з перших курс на Токіо взяли наші представники стрільби з лука, академічного веслування, дзюдо та боксу. https://t.co/Ee0rFH8x4T pic.twitter.com/QIGyreRozm — НОК України (@OlympicUA) July 16, 2021

— С волнением и большим ожиданием, но в хорошем настроении отправляемся в олимпийскую Токио. Все наши спортсмены готовы к соревнованиям. Настроение замечательное, — рассказал главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва.

В НОК добавили, что в Токио украинские атлеты будут прибывать накануне старта соревнований своего вида спорта согласно расписанию игр.

Соревнования по стрельбе из лука, боксу, дзюдо и академической гребле стартуют на следующий день после церемонии открытия Олимпиады-2020, а именно 24 июля.

За олимпийские награды Игр в Токио будут соревноваться 157 украинских спортсменов в 25 видах спорта из 30 олимпийских дисциплин.

В заявку Украины на Олимпиаду-2020 не попали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, которого отстранили на четыре года из-за употребления допинга, и тяжеловес Дмитрий Чумак, которого Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила за попытку уклонения от прохождения допинг-теста.

Фото: НОК