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Факты / Спорт
Юлія Захарченко |

Элина Монфис: украинская теннисистка сменила фамилию в соцсетях после свадьбы с французом

Еліна Світоліна

Пятая ракетка мира Элина Свитолина после свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом сменила фамилию в социальных сетях.

В частности, украинская теннисистка теперь подписана как Элина Монфис на своих страницах в социальных сетях Twitter и Instagram.

Элина Свитолина сменила фамилию в соцсетях после свадьбы с Гаэлем Монфисом

Спортсменка вышла замуж за француза в пятницу, 16 июля. Молодожены сыграли свадьбу в швейцарском Ньоне.

Пара начала встречаться в 2019 году, когда Гаэль Монфис гостил в родном городе спортсменки — Одессе.

 

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Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

В начале 2021 года влюбленные объявили о разрыве отношений, но уже вскоре снова начали встречаться. В апреле этого года стало известно, что пара помолвлена, а свадьбу они запланировали летом, в июле.

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Фото: Getty Images

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