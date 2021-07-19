Еліна Світоліна змінила прізвище у соцмережах після весілля з Гаелем Монфісом

П’ята ракетка світу Еліна Світоліна після весілля з французьким тенісистом Гаелем Монфісом змінила прізвище у соціальних мережах.

Зокрема, українська тенісистка тепер підписана як Еліна Монфіс на своїх сторінках у соціальних мережах Twitter та Instagram.

Спортсменка вийшла заміж за француза у п’ятницю, 16 липня. Молодята відсвяткували весілля у швейцарському Ньоні.

Пара почала зустрічатися у 2019 році, коли Гаель Монфіс гостював у рідному місті спортсменки – Одесі.

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На початку 2021 року закохані оголосили про розрив стосунків, але вже незабаром знову почали зустрічатися. У квітні цього року стало відомо, що пара заручена, а своє весілля вони запланували влітку, у липні.