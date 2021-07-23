22 июля состоялся первый матч Ворскла — КуПС в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Поединок закончился с ничейным счетом 2:2 в Финляндии.

Это был первый матч представителя Украины в новом турнире УЕФА. Полтавская Ворскла не смогла обыграть финский КуПС, пропустив мяч на последних секундах.

Матч Ворскла — Куопио — обзор

В первом тайме поединок начался очень отчаянно. Уже на 6-й минуте финны открыли счет благодаря дальнему удару Аньекпено Удо.

Однако полтавчане быстро пришли в себя и сравняли счет на 29-й минуте благодаря голу Ибрагима Кане.

Во втором тайме на 55-й минуте преимущество было у Ворсклы. Оливье Тилль реализовал пенальти и вывел полтавчан вперед.

Но на 96-минуте, за секунды до финала, Диого Томас забросил мяч в ворота полтавчан и вырвал для своей команды ничью.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между Ворсклой и КуПС закончился со счетом 2:2.

Поэтому уже через неделю, 29 июля, состоится ответный матч, где выберут сильнейшего.

После чего победитель сыграет в третьем раунде против Астаны или Ариса.

Стартовые составы

КуПС: Крейдль — Хямяляйнен, Томас, Тойвомяки, Карильо — Боатенг, Себбан — Узочукву, Попович, Ниссиля — Удо.

Запасные: Риссанен, Ниба, Рангель, Икауниекс, Юрю, Ярвинена, Пирттийоки, Хейнонен, Хаарала.

Ворскла: Резник — Чеснаков, Яворский, Бондаренко — Пердута, Скляр, Пуцлин, Тилль, Якубу — Кане — Степанюк.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Луизао, Пешич, Кравчук, Челядин, Эсеола, Кушниренко, Коджови, Вакула.

Что такое Лига конференций

Это новый турнир УЕФА создан в 2018 году. Победитель соревнования выйдет в групповой этап лиги Европы на следующий сезон. Однако это возможно при условии, если он не квалифицировался в Лигу чемпионов через внутренний чемпионат.

По мнению руководства УЕФА, этот турнир позволит большинству футболистам выступить в еврокубках и даст возможность развивать карьеру, а клубам — дополнительный шанс побороться за европейский трофей.

Фото: Ворскла