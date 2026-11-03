В Киеве в районах, где зафиксировали острейшую ситуацию с отсутствием электроснабжения, разворачивают пункты обогрева, где люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, а также выпить горячий чай.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве разворачивают пункты обогрева

В тех районах Киева, где наблюдается острейшая ситуация с отсутствием света, начинают развертывание пунктов обогрева для населения. Там киевляне и гости столицы смогут зарядить телефоны, другие электронные устройства и выпить горячий чай.

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По словам Кличко, в Киеве возникли значительные перебои со снабжением воды и электричества, а также в движении общественного электротранспорта из-за массированных атак РФ на энергоструктуру.

Мэр столицы подчеркнул, что ситуация с электроснабжением в Киеве является чрезвычайно сложной, поскольку враг целенаправленно продолжает уничтожать единую энергосистему Украины.

В частности, разрушениям подверглись как объекты генерации, так и сети передачи электроэнергии по всей стране. В результате атак последних дней повреждены объекты киевского регионального энергоузла.

Аварийная ситуация в энергосистеме напрямую повлияла на работу коммунальной инфраструктуры столицы.

В городе зафиксировали перебои с снабжением водой. Специалисты Киевводоканала принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать напряжение в системе и как можно быстрее восстановить водоснабжение.

В НЭК Укрэнерго заявили о введении экстренных отключений света в Киеве. В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть электроснабжение для населения.

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