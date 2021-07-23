Вильярреал отказался от матча с Динамо

Товарищеский матч Вильярреал — Динамо, который должен был состояться 26 июля, отложили. Инициатором предложения выступил испанский клуб.

Вильярреал отменил поединок с сине-белыми из-за того, что двое игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус накануне игры.

Футболистов Желтой Субмарины сразу отправили на изоляцию.

В то же время руководители команды приняли решение отказаться от двух спаррингов команды, которые должны состояться в ближайшее время.

К такому выводу руководство пришло из-за возможного тесного контактирования и инкубационного периода вируса.

Таким образом Вилльярреал отменил матч с Динамо 26 июля и спарринг с берлинским клубом Гертой 28 июля.

Однако поединок с марсельским Олимпиком произойдет. По графику игра 31 июля.

Ранее испанцы играли с украинцами 1/8 финала ЛЕ. Два поединка закончились с ничейным результатом 2:2.

НО все же Вильярреалу удалось стать триумфатором европейского лиги. Команда сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

1 августа 2021 года Динамо стартует во втором туре украинской Премьер-лиги. Команда встретится с Вересом в Киеве.

Источник: Вильярреал

Фото: Динамо