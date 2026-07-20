Россия совершила атаку на Запорожье корректируемыми авиабомбами (КАБами). В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Атака на Запорожье 20 июля: что известно

По словам Ивана Федорова, российские войска нанесли удар корректируемыми авиабомбами по областному центру.

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В результате атаки на Запорожье сегодня, 20 июля, были разрушены и повреждены жилые и нежилые здания.

В данный момент известно об одном погибшем, еще пятеро получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы, информация о последствиях атаки на Запорожье 20 июля уточняется.

Утром 20 июля российские войска уже атаковали Запорожскую область. Тогда под удар попал дачный кооператив, где загорелись жилые дома.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, за медицинской помощью обратились два человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 608-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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