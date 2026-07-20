Полк Скеля подтвердил пленение двух бойцов в Константиновке Донецкой области, где недавно украинские военнослужащие установили сине-желтое знамя над одним из зданий.

Об этом сообщает 425 отдельный штурмовой полк Скеля.

Плен двух украинских военных в Константиновке

– 425 отдельный штурмовой полк Скеля знает о распространенной российскими ресурсами информации о пленении наших военнослужащих. В настоящее время идет работа по установлению всех обстоятельств происшествия. Мы не можем раскрывать детали операции в городе, – говорится в сообщении.

Там утверждают, что российская пропаганда пытается представить отдельный эпизод боя как опровержение результатов всей операции в Константиновке, однако речь идет о манипуляции. В Скеле отметили, что боевые действия за город продолжаются, а отдельные успехи или потери сторон не меняют общую картину боя.

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Для полка новость о пленении собратьев стала тяжелым ударом. Но в Скеле подчеркивают, что самое важное то, что украинские воины живы. В полку утверждают, что окажут необходимую поддержку и будут способствовать процессам, чтобы как можно быстрее вернуть бойцов домой.

Но во время этих боевых столкновений украинские защитники взяли в плен двух российских оккупантов. Это дополнительно свидетельствует об ожесточенных боях, которые не ограничиваются отдельным эпизодом, манипулятивно раскручиваемым российской пропагандой.

В Скеле отмечают, что успешное выполнение боевого задания не означает отсутствия потерь, но после какой-либо зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и производит контратаки.

Там добавили, что демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует о захвате Константиновки или поражении полка, поскольку РФ так пытается деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование.

18 июля сообщалось, что украинские военные зачистили центральную часть Константиновки в Донецкой области и установили над одним из зданий сине-желтый флаг.

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