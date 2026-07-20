Президент Украины Владимир Зеленский продолжит проводить разговоры с военными разного уровня в понедельник, 20 июля.

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

Разговоры Зеленского с военными

– Сегодня у президента снова много разговоров с военными разного уровня, – заявил советник Зеленского.

Накануне Зеленский пообщался еще с тремя опытными украинскими военными.

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По словам президента, среди них – командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Горбатюк и командующий Десантно-штурмовым войсками ВСУ Олег Апостол.

18 июля The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский рассматривает возможность замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, если найдет кандидата, который сможет обеспечить непрерывную передачу командования.

По информации издания, нынешняя ситуация стала самым большим кризисом военного руководства за все время президентства Зеленского.

Отмечалось, что президент планировал провести встречу с военными командирами, чтобы заслушать их оценку на фронте и провести собеседования с претендентами на должность нового главнокомандующего ВСУ.

В издании добавили, что протесты в Киеве и других городах Украины стали главным фактором для вероятной смены главкома.

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