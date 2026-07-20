Стармер официально ушел с должности премьера Великобритании
- Кир Стармер официально ушел в отставку с должности премьер-министра Великобритании, итогово выступив с прощальной речью и отправившись в Букингемский дворец для встречи с королем Чарльзом III.
- Политик, возглавлявший правительство с июля 2024 года, подытожил свою работу заявлением о том, что оставляет страну более сильной и справедливой.
Кир Стармер официально ушел с должности премьер-министра Великобритании в понедельник, 20 июля.
Об этом Стармер заявил во время прощальной речи в Лондоне, сообщает BBC.
Стармер официально больше не премьер Великобритании
– Я иду с доброй волей, с улыбкой и горжусь всем, чего мы достигли, – заявил Стармер во время речи.
Покинув резиденцию под аплодисменты журналистов, граждан и политиков, Стармер сообщил, что следует в Букингемский дворец.
Там он официально подаст в отставку королю Чарльзу III и окончательно завершит свой срок в должности премьера Великобритании, добавив, что свою работу считает выполненной.
В то же время Стармер подчеркнул, что возглавлять правительство страны было для него самой высокой честью. Он убежден, что за время его правления Великобритания стала крепче и справедливее.
Стармер возглавлял британское правительство с июля 2024 года, когда Лейбористская партия одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах, получив более 400 из 650 кресел в Палате общин.
22 июня Кир Стармер объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии.