Кир Стармер официально ушел с должности премьер-министра Великобритании в понедельник, 20 июля.

Об этом Стармер заявил во время прощальной речи в Лондоне, сообщает BBC.

Стармер официально больше не премьер Великобритании

– Я иду с доброй волей, с улыбкой и горжусь всем, чего мы достигли, – заявил Стармер во время речи.

Покинув резиденцию под аплодисменты журналистов, граждан и политиков, Стармер сообщил, что следует в Букингемский дворец.

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Там он официально подаст в отставку королю Чарльзу III и окончательно завершит свой срок в должности премьера Великобритании, добавив, что свою работу считает выполненной.

В то же время Стармер подчеркнул, что возглавлять правительство страны было для него самой высокой честью. Он убежден, что за время его правления Великобритания стала крепче и справедливее.

Стармер возглавлял британское правительство с июля 2024 года, когда Лейбористская партия одержала убедительную победу на досрочных парламентских выборах, получив более 400 из 650 кресел в Палате общин.

22 июня Кир Стармер объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании и лидера Лейбористской партии.

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