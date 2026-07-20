В СБС заявили о поражении семи судов “теневого флота” РФ за одну ночь
- СБС заявили о поражении семи судов "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.
- Дроны атаковали семь электроподстанций во временно оккупированном Крыму.
- Под удар попали шесть частей российской ПВО в Краснодарском крае.
В ночь на 20 июля подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели серию ударов по российским военным и логистическим целям во временно оккупированном Крыму, Черном и Азовском морях, а также на территории РФ.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
Удары по “теневому флоту” РФ
По его словам, под удар попали семь судов “теневого флота” РФ, семь электроподстанций и шесть элементов противовоздушной обороны.
В частности, в рамках операции МоЛоЧКа украинские беспилотники поразили семь судов российского “теневого флота” — три танкера и четыре сухогруза, которые находились в акваториях Черного и Азовского морей.
Во время операции “Крымский рубильник off” дроны нанесли удары по семи энергетическим объектам на временно оккупированном полуострове. Среди целей Бровди называет электроподстанции в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах.
Также СБС сообщили о результатах операции “ППОпад”. По данным Мадяра, было уничтожено шесть элементов российской системы противовоздушной обороны в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском Краснодарском крае РФ.
Среди пораженных средств – зенитный ракетный комплекс Тор-М2, две радиолокационные станции Небо-СВ, а также комплексы Небо-У, Каста 2Е2 и Гамма-С1М.
Командующий Сил беспилотных систем также подвел итоги отдельных операций в Крыму за период с 1 по 20 июля. По его информации, в рамках операции МоЛоЧКа были поражены 183 судна теневого флота РФ, из которых 119 находились в Азовском море, а 64 — в Черном.
Кроме того, за этот период украинские дроны атаковали 103 энергетических узла в рамках операции “Крымский рубильник off”, а во время операции “ПВОпад” уничтожили 25 элементов российского ПВО, среди которых 12 зенитных ракетных комплексов, 12 радиолокационных комплексов и один комплекс радиоэлектронной борьбы.
Отдельно командующий СБС заявил о существенном снижении возможностей Керченской паромной переправы. По его данным, ее пропускная способность сократилась примерно на 75%: три из пяти паромов уничтожены, а еще два потеряли свой ход и работают как несамоходные баржи, буксирующие тягачи.
В СБС отметили, что в ночную операцию были привлечены подразделения 414, 413, 412, 427, 20 бригад и 1 центра Сил беспилотных систем.