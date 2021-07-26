Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в 1/16 финала на Олимпиаде в Токио и прокомментировала победу над австралийкой Айлой Томлянович.

Свитолина отметила, что ее нынешняя соперница вот уже 6 месяцев демонстрирует стабильный теннис и раскритиковала себя за первые полтора сета.

— Ничего не было слаженно, в моей игре мало что получалось. Я боролась и не сдавалась, именно это меня и привело к победе. Рада, что в каких-то моментах смогла найти свою игру, хотя сегодня все было бы в замедленной съемке, — сказала Свитолина.

Украинская спортсменка добавила, что к следующему матчу с представительницей Греции Марией Саккари осталось мало времени, поэтому сейчас главное восстановиться.

— Холодная ванна, потом массаж и полное восстановление. Надеюсь, что смогу подготовиться к этому непростому матчу завтра. В плане тактической подготовки, то с моим тренером, Энди Беттлсом, мы всегда на связи, — добавила теннисистка.

Свитолина вспомнила и о капитане сборной Михаиле Филиме. Она отметила, что он помогает спортсменке, потому что знаком со стилем ее игры и наблюдал за ней на Кубке Федерации.

25 июля Элина Свитолина победила в одиночном разряде на Олимпиаде-2020 в Токио. Украинская теннисистка одержала победу в трех партиях над Лаурой Зигемунд из Германии (6: 3, 5: 7, 6: 4).

Источник: Большой теннис Украины