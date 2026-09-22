В Боярке Киевской области зафиксировано временное снижение показателей качества атмосферного воздуха.

Об уровне загрязнения воздуха в Боярке со ссылкой на данные мониторинга сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Качество воздуха в Боярке: что известно

По данным среднесуточных наблюдений местных постов мониторинга, главным фактором ухудшения качества воздуха в Боярке стала мелкодисперсная пыль.

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Специалисты предостерегают, что длительное пребывание в среде с повышенной концентрацией такой пыли может отрицательно сказаться на самочувствии.

Прежде всего в зоне риска находятся дети, люди преклонного возраста, люди с чувствительными дыхательными путями, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями. У них может возникать дискомфорт и осложнения при дыхании.

Как защитить здоровье во время загрязнения воздуха

До момента стабилизации состояния воздуха жителям Боярки советуют соблюдать следующие меры предосторожности:

держать окна и форточки в помещениях закрытыми;

минимизировать время нахождения на открытом воздухе;

употреблять достаточное количество чистой воды;

включить бытовые воздухоочистители на максимальную мощность (при их наличии).

Качество воздуха в других районах Киевской области: что известно

По информации КОВА, в остальных населенных пунктах Киевской области уровень загрязнения воздуха остается в пределах нормы — превышения допустимых концентраций химических или биологических соединений в воздухе не обнаружены.

Также в ведомстве заверили, что радиационная ситуация в регионе находится под контролем: уровень гамма-излучения стабильно соответствует природному фону.

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