В Боярке ухудшилось качество воздуха: жителей призывают закрывать окна
В Боярке Киевской области зафиксировано временное снижение показателей качества атмосферного воздуха.
Об уровне загрязнения воздуха в Боярке со ссылкой на данные мониторинга сообщили в Киевской областной военной администрации (КОВА).
Качество воздуха в Боярке: что известно
По данным среднесуточных наблюдений местных постов мониторинга, главным фактором ухудшения качества воздуха в Боярке стала мелкодисперсная пыль.
Специалисты предостерегают, что длительное пребывание в среде с повышенной концентрацией такой пыли может отрицательно сказаться на самочувствии.
Прежде всего в зоне риска находятся дети, люди преклонного возраста, люди с чувствительными дыхательными путями, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми патологиями. У них может возникать дискомфорт и осложнения при дыхании.
Как защитить здоровье во время загрязнения воздуха
До момента стабилизации состояния воздуха жителям Боярки советуют соблюдать следующие меры предосторожности:
- держать окна и форточки в помещениях закрытыми;
- минимизировать время нахождения на открытом воздухе;
- употреблять достаточное количество чистой воды;
- включить бытовые воздухоочистители на максимальную мощность (при их наличии).
Качество воздуха в других районах Киевской области: что известно
По информации КОВА, в остальных населенных пунктах Киевской области уровень загрязнения воздуха остается в пределах нормы — превышения допустимых концентраций химических или биологических соединений в воздухе не обнаружены.
Также в ведомстве заверили, что радиационная ситуация в регионе находится под контролем: уровень гамма-излучения стабильно соответствует природному фону.