Силы обороны поразили два НПЗ в России и место запуска ударных дронов
- Силы обороны нанесли удары по двум крупным предприятиям российской нефтеперерабатывающей отрасли.
- Оба пораженных НПЗ имеют миллионные годовые мощности, а их продукцию, по данным украинской стороны, используют для нужд российской армии.
- Отдельным ударом украинские военные атаковали объект, связанный с запуском ударных дронов, и зафиксировали повреждения сразу нескольких его элементов.
Силы обороны Украины нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в России — Башнефть-УНПЗ и Куйбышевскому НПЗ. Кроме того, под удар попало место хранения и запуска ударных беспилотников в Орловской области РФ, где были повреждены пять пусковых установок.
О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Силы обороны нанесли удары по двум НПЗ в России
Отмечается, что в Уфе в Республике Башкортостан был поражен завод Башнефть-УНПЗ. На территории предприятия зафиксирован пожар.
Мощность завода составляет около 7,5 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет глубокую переработку нефти и производит бензин, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы, серу и другую нефтепродукцию.
Также Силы обороны нанесли удар по Куйбышевскому НПЗ в Самаре. На территории этого предприятия также возник пожар.
Куйбышевский НПЗ входит в структуру Роснефти и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы РФ. Его мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и более 30 других видов нефтепродукции.
В Генштабе отметили, что продукция обоих предприятий используется для обеспечения нужд российской армии.
По данным украинской стороны, удары по таким объектам направлены на снижение военно-экономического потенциала РФ и осуществляются в рамках права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
В РФ повреждены пять пусковых установок ударных БПЛА
Отдельно военные атаковали место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе населенного пункта Цимбулова Орловской области РФ.
По данным Генштаба, поражены как минимум три складских помещения для хранения БПЛА, где возникло возгорание.
Также повреждены площадка для запуска реактивных беспилотников и пять пусковых установок.
В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны систематически наносят удары по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, чтобы снизить способность российских войск атаковать гражданские объекты в Украине.
– Удары по ключевым военным целям РФ будут продолжаться, – отметили в Генштабе.
Напомним, 21 сентября стало известно, что Силы обороны поразили российскую РЛС Каста стоимостью от $60 млн и пункт управления БПЛА.