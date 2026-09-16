Утром 16 сентября в результате российской атаки на Киев полностью выгорел склад Фундации Елены Зеленской в ​​Киеве. Из-за обстрела помещения и имущество полностью уничтожены, однако обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Фундации Елены Зеленской, выразив благодарность подразделениям ГСЧС Украины за оперативность и профессионализм при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Атака РФ на склад Фундации Елены Зеленской в ​​Киеве

На уничтоженном объекте сохранялась гуманитарная помощь, которую организация закупала самостоятельно и получала от международных и украинских партнеров.

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Все эти вещи планировали в ближайшее время передать детям, семьям, а также социальным и медицинским учреждениям в разных регионах Украины в соответствии с их запросами.

Среди уничтоженного имущества:

генераторы и бытовая техника;

ноутбуки, планшеты и электронные книги;

медицинское оборудование и другие важные вещи.

Вся эта помощь имела четкое назначение – поддержку образовательного процесса детей, обеспечение бесперебойной работы школ и больниц, а также помощь пострадавшим украинским семьям.

В Фундации отметили, что из-за полностью уничтоженных запасов часть помощи может поступить к получателям позже, чем это планировалось первоначально, извинившись перед теми, кто ждет поддержки.

В настоящее время команда организации уже активно перестраивает логистические цепочки и работает над тем, чтобы как можно быстрее найти возможности и обеспечить необходимыми вещами тех, кому они предназначались.

Фото: Фундация Елены Зеленской

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