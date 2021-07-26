Среди зараженных коронавирусом на Олимпийских играх в Токио нет украинских спортсменов и членов делегации.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

— По состоянию на понедельник, 26 июля ни у кого из украинских спортсменов и членов делегации, которые принимают участие в Олимпиаде-2020 в Токио, не подтвержден Covid-19, — сообщили в ведомстве.

Отметим, общее число случаев заражения Covid-19 среди людей, связанных с подготовкой, проведением и участием на Олимпиаде-2020 в Токио, достигло 148 человек.

Напомним, за прошедшие сутки три атлета получили позитивные результаты тестов на коронавирус. Все трое не являются резидентами Японии. Также 13 случаев Covid-19 выявили у персонала Олимпиады.