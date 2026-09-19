Пятый выпуск МастерШеф. Профессионалы-5 стал для поваров испытанием профессиональных навыков и умения работать с современными кулинарными трендами. В первом конкурсе участники готовили блюда по мотивам трендов гида Мишлен, во втором должны были одновременно соблюсти шесть необычных критериев.

Кто получил шеф-нож, кому достался черный фартук и кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в выпуске от 19.09.2026 – читайте на STB.UA.

Первый конкурс: кулинарные тренды от гида Мишлен

Перед первым конкурсом ведущая проекта Ольга Мартыновская напомнила поварам, что победитель этого сезона, кроме денежного вознаграждения, представит проект МастерШеф в престижной итальянской кулинарной академии IFSE (Italian Food Style Education).

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— Перечень трендов, которые вам необходимо освоить сегодня, был сформирован самим… гидом Мишлен. Множество ресторанов в Украине, в том числе те, где работаете вы лично, я думаю, уже заслуживают знаменитых звезд этого гида. Но по понятным причинам в Украине инспекторов гида Мишлен нет. Поэтому условия сегодняшнего конкурса должны привлечь их внимание к этой несправедливости, – отметила Ольга Мартыновская.

Перед индивидуальным конкурсом Ольга объяснила участникам, что в начале года гид Мишлен публикует собственный взгляд на мировые кулинарные тренды. Среди них:

Уголь, пламя и дым – это новая норма;

Традиционные кухни пускают современные корни;

Самые важные вкусы сегодня – горечь и умами;

Время – это ингредиент;

Дань популярным французским блюдам;

Сервис – это культура;

Куда движется импульс.

— Тренды Мишлен 2026 – это и есть ваше сегодняшнее кулинарное задание, – сказала Ольга.

За полтора часа каждый повар должен был приготовить одно индивидуальное блюдо, использовав как минимум два тренда из предложенного перечня.

Андрей выбрал сразу три тренда: Дань французским блюдам, Куда движется импульс (с отсылкой к кухням Таиланда, Вьетнама и Китая) и Уголь, дым и пламя – это новая норма.

Даниил остановился на трендах Традиционные кухни пускают современные корни и Самые важные вкусы сегодня – горечь и умами.

Иван использовал Традиционные кухни пускают современные корни и Уголь, дым и пламя – это новая норма.

После дегустации судьи объявили свой вердикт. Лучшее блюдо приготовила Кристина – за него она получила шеф-нож.

Меньше всего судьям понравились блюда Глеба, Артура и Елизаветы. Они получили черные фартуки.

Второй конкурс: шесть критериев в одном блюде

Второй конкурс пятого выпуска был командным. На этот раз повара должны были сформировать шесть команд по три человека, а состав каждой тройки определил жребий.

Красные: Кристина, Ирина и Иван.

Желтые: Лоана, Нэнси и Дмитрий.

Синие: Артур, Андрюха и Глеб.

Фиолетовые: Жора, Елизавета и Анастасия.

Зеленые: Макс, Даниил и Артур.

Голубые: Галина, Екатерина и Андрей.

— Каждая тройка должна проанализировать, что у них получается лучше всего, оформить свое преимущество в критерий и блеснуть своим козырем в блюде, – сказала Ольга.

Каждая команда предложила один критерий, который впоследствии стал обязательным для всех участников конкурса.

Голубые определили условие – не десерт. Зеленые – без животного белка – морепродуктов, мяса и рыбы. Синие – без планетарного миксера. Фиолетовые – азиатское блюдо. Желтые – традиционное японское блюдо. Красные – без нори и соли.

В результате все шесть команд должны были приготовить одно блюдо, которое соответствовало сразу шести критериям.

Оно не должно было быть десертом, содержать мясо, рыбу или морепродукты. Во время приготовления нельзя было использовать планетарный миксер. Блюдо должно было относиться к азиатской кухне, в частности к традиционной японской, и не содержать нори и соли.

Каждая команда по-своему подошла к выполнению задания. По результатам дегустации судьи лучшей назвали синюю команду – Артура, Глеба и Андрюху.

Худший результат показала желтая команда. Поэтому Нэнси, Лоана и Дмитрий получили черные фартуки.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 5 выпуске от 19.09.2026

Темы битвы черных в пятом выпуске стали пять основных вкусов, которые ощущает человеческий язык.

Каждый повар должен был приготовить одно блюдо, соединив в нем пять вкусов: сладкий, соленый, умами, кислый и горький.

На приготовление черные фартуки получили 75 минут и пять бесплатных продуктов. Если участник хотел взять дополнительный ингредиент, за каждый такой продукт он должен был отдать пять минут от основного времени.

— Не стоит стремиться к одинаковой интенсивности каждого вкуса. Обычно один или два являются основными, а остальные лишь подчеркивают их, делая блюдо более насыщенным и многогранным, – посоветовал поварам неизменный судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво.

После приготовления и дегустации блюд черных фартуков судьи объявили свой вердикт. Все участники, кроме Нэнси, получили белые фартуки.

Таким образом, Нэнси Топко покинула проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 5 выпуске от 19.09.2026.

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