В Хмельницкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0
В Хмельницкой области вечером 19 сентября зафиксировали землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в Каменец-Подольском районе.
Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
Землетрясение на Хмельнитчине 19 сентября: что известно
Согласно сообщению, землетрясение произошло в 19:04 по киевскому времени. Его эпицентр расположен на территории Слободско-Кульчиевецкой территориальной громады Каменец-Подольского района.
Основные характеристики землетрясения:
- магнитуда – 2,0 по шкале Рихтера;
- глубина источника – 2 км;
- классификация – едва ощутимое.
Толчки такой силы обычно могут заметить некоторые люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещений. Чаще всего это возможно на верхних этажах зданий.
Напомним, 17 сентября землетрясение зафиксировали на территории Самборского района Львовщины. Его очаг залегал на глубине 3 км.
Магнитуда того землетрясения также составила 2,0 по шкале Рихтера, очаг располагался на глубине 3 км.