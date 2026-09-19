В Хмельницкой области вечером 19 сентября зафиксировали землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в Каменец-Подольском районе.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение на Хмельнитчине 19 сентября: что известно

Согласно сообщению, землетрясение произошло в 19:04 по киевскому времени. Его эпицентр расположен на территории Слободско-Кульчиевецкой территориальной громады Каменец-Подольского района.

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Основные характеристики землетрясения:

магнитуда – 2,0 по шкале Рихтера;

глубина источника – 2 км;

классификация – едва ощутимое.

Толчки такой силы обычно могут заметить некоторые люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещений. Чаще всего это возможно на верхних этажах зданий.

Напомним, 17 сентября землетрясение зафиксировали на территории Самборского района Львовщины. Его очаг залегал на глубине 3 км.

Магнитуда того землетрясения также составила 2,0 по шкале Рихтера, очаг располагался на глубине 3 км.

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