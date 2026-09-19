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Китай раскритиковал новый закон США, который усиливает санкции против России и расширяет торговые меры в отношении Ирана. Вечером 18 сентября его подписал президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет Bloomberg.

Китай раскритиковал закон Грэма о санкциях против РФ и Ирана

По словам представителя Министерства торговли Китая, Пекин “последовательно выступал против” односторонних и так называемых вторичных санкций.

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В частности, Китай выступает против санкций, которые не имеют одобрения ООН или оснований в международном праве, заявил представитель ведомства в заявлении, опубликованном в субботу, 19 сентября.

— Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона и оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего суверенитета, законных прав и интересов своих компаний. В то же время Пекин призвал сохранять стабильные торговые отношения путем диалога и консультаций, — отметил представитель.

В пятницу, 18 сентября, Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает введение пошлин против стран, покупающих российские нефтепродукты. Инициатором закона был покойный сенатор Линдси Грэм.

За этим шагом внимательно следит Украина, которая стремится получить более сильную поддержку США в войне с Россией.

Пять крупнейших покупателей российских нефтепродуктов, в частности Китай, Индия и союзники США, такие как Турция, могут столкнуться с масштабными новыми пошлинами.

Противники законопроекта утверждают, что он может открыть путь к введению пошлин против всего Евросоюза, поскольку некоторые страны-члены ЕС продолжают покупать российские энергоресурсы.

Заявление Китая прозвучало накануне важной встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтоне в следующий четверг.

Перед этими переговорами министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн проведут в воскресенье в Нью-Йорке переговоры по торговле и другим спорным вопросам.

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