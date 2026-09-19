В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки погибли женщина и двое маленьких детей.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

В результате атаки РФ погибли женщина и двое детей

— Страшная трагедия в Фастовском районе. В результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия, — написал Ткаченко.

Также в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.

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Ранее, в 16:52 глава КОГА сообщил, что в Вышгородском районе в результате вражеской атаки были ранены женщина и ребенок. Они были госпитализированы.

Напомним, утром 19 сентября Тимур Ткаченко заявил, что в течение суток российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, повредив складские, производственные и жилые объекты.

По его словам, воздушная тревога на Киевщине продолжалась фактически непрерывно в течение 18 сентября.

За это время российские удары повредили девять гражданских объектов в четырех районах области.

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