Женщина и двое детей погибли в Фастовском районе из-за атаки РФ
В Фастовском районе Киевской области в результате вражеской атаки погибли женщина и двое маленьких детей.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
В результате атаки РФ погибли женщина и двое детей
— Страшная трагедия в Фастовском районе. В результате вражеской атаки погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая трагедия, — написал Ткаченко.
Также в результате атаки повреждены частные жилые дома и автомобиль. В одном из домов возник пожар, его ликвидировали.
Ранее, в 16:52 глава КОГА сообщил, что в Вышгородском районе в результате вражеской атаки были ранены женщина и ребенок. Они были госпитализированы.
Напомним, утром 19 сентября Тимур Ткаченко заявил, что в течение суток российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками, повредив складские, производственные и жилые объекты.
По его словам, воздушная тревога на Киевщине продолжалась фактически непрерывно в течение 18 сентября.
За это время российские удары повредили девять гражданских объектов в четырех районах области.