В Токио продолжаются летние Олимпийские игры 2020. Сейчас, 28 июля, на соревнованиях разыграют 23 комплекты наград в 11 видах спорта.

В частности, сегодня состоялся 1/4 финал теннисного турнира Олимпиады-2020. Боролись за выход в полуфинал теннисистки Испании Паула Бадоса и Чехии Маркета Вондроушова.

Испанка Паула Бадоса проиграла первый сет чешке Вондроушовой и не смогла продолжить игру. Борьба закончилась со счетом 3:6.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Бадоса не смогла до конца сыграть четвертьфинальный матч Олимпиады в Токио, потому что ей стало плохо из-за жары. По информации одного из журналистов, у теннисистки был солнечный удар.

В результате испанку увезли с поля боя на коляске. Она не смогла самостоятельно покинуть корт.

Кроме того, в среду, сыграла в четвертьфинале Олимпийских игр-2020 и первая ракетка Украины Элина Свитолина. Украинка впервые в истории украинского женского тенниса обыграла итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:4.

Поэтому за выход в финал теннисного турнира Свитолина поспорит с Вондроушовою.

Что известно о Пауле Бадосу

Паула Бадоса — это победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге, победительница юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде в 2015 году.

Олимпийские игры в японской столице продлятся до 8 августа 2021 года. Спортивные соревнования должны были провести в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли.

На Играх соревнуются более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Они борются за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.

От Украины поехало на соревнования 157 спортсменов. Они поспорят за медали в 25 видах спорта.