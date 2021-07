В Токио продолжаются летние Олимпийские игры 2020. Сейчас, 28 июля, на соревнованиях разыграют 23 комплекты наград в 11 видах спорта.

В частности, сегодня состоялся 1/4 финал теннисного турнира Олимпиады-2020. Боролись за выход в полуфинал теннисистки Испании Паула Бадоса и Чехии Маркета Вондроушова.

Испанка Паула Бадоса проиграла первый сет чешке Вондроушовой и не смогла продолжить игру. Борьба закончилась со счетом 3:6.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy

