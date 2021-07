У Токіо тривають літні Олімпійські ігри 2020. Нині, 28 липня, на змаганнях розіграють 23 комплекти нагород в 11 видах спорту.

Зокрема, сьогодні відбувся 1/4 фінал тенісного турніру Олімпіади-2020. Боролися за вихід у півфінал тенісистки Іспанії Паула Бадоса та Чехії Маркета Вондроушова.

Іспанка Паула Бадоса програла перший сет чешці Вондроушовой і не змогла продовжити гру. Боротьба закінчилась з рахунком 3:6.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy

— José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021