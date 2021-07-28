У Токіо тривають літні Олімпійські ігри 2020. Нині, 28 липня, на змаганнях розіграють 23 комплекти нагород в 11 видах спорту.

Зокрема, сьогодні відбувся 1/4 фінал тенісного турніру Олімпіади-2020. Боролися за вихід у півфінал тенісистки Іспанії Паула Бадоса та Чехії Маркета Вондроушова.

Іспанка Паула Бадоса програла перший сет чешці Вондроушовой і не змогла продовжити гру. Боротьба закінчилась з рахунком 3:6.

No way Badosa is coming back to play mixed doubles with Carreño later today. Tough scenes to watch. pic.twitter.com/SEZiZ7gYNy — José Morgado (@josemorgado) July 28, 2021

Бадоса не змогла до кінця зіграти чвертьфінальний матч Олімпіади в Токіо, бо їй стало зле через спеку. За інформацією одного з журналістів, у тенісистки був сонячний удар.

Внаслідок цього іспанку відвезли з поля бою на візку. Вона не змогла самостійно покинути корт.

Окрім того, у середу, зіграла у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2020 і перша ракетка України Еліна Світоліна. Українка вперша в історії українського жіночого тенісу обіграла італійку Камілу Джорджі з рахунком 6:4.

Тож за вихід у фінал тенісного турніру Світоліна посперечається з Вондроушовою.

Що відомо про Паулу Бадосу

Паула Бадоса – це переможниця одного турніру WTA в одиночному розряді, колишня восьма ракетка світу в юніорському рейтингу, переможниця юніорського турніру Великого шолома в одиночному розряді в 2015 році.

Олімпійські ігри у японській столиці триватимуть до 8 серпня 2021 року. Спортивні змагання повинні були провести у торік, але через пандемію коронавірусу їх перенесли.

На Іграх змагаються понад 11 тис. спортсменів з 206 країн. Вони боряться за нагороди у 339 категоріях та 33 видах спорту.

Від України поїхало на змагання 157 спортсменів. Вони посперечаються за медалі у 25 видах спорту.