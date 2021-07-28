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Тетяна Забожко |

Еліна Світоліна вийшла до півфіналу Олімпіади-2020 у Токіо

Еліна Світоліна

Шоста ракетка світу та перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на тенісному турнірі Олімпійських ігор-2020.

У чвертьфіналі українка обіграла італійку Камілу Джорджі з рахунком 6:4, 6:4.

Цей етап був менш напруженим, ніж попередні раунди, де Світоліній потрібно було три сети, аби здолати своїх суперниць.

Українка вперше в кар’єрі увійшла до цієї стадії Олімпійських ігор.

Історичною є перемога й для українського жіночого тенісу, адже це вперше, коли представники країни виходять у півфінал одиночного розряду на Олімпійських іграх.

Суперниця Світоліної в 1/2 фіналу визначиться після дуелі між іспанкою Паулою Бадосою та чешкою Маркетою Вондрушевою.

Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо.

На шляху до нагород наші спортсменки поступилися представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній. Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6.

Джерело: НОК

Фото: Getty Images

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