Шоста ракетка світу та перша ракетка України Еліна Світоліна пройшла до півфіналу на тенісному турнірі Олімпійських ігор-2020.
У чвертьфіналі українка обіграла італійку Камілу Джорджі з рахунком 6:4, 6:4.
Цей етап був менш напруженим, ніж попередні раунди, де Світоліній потрібно було три сети, аби здолати своїх суперниць.
Українка вперше в кар’єрі увійшла до цієї стадії Олімпійських ігор.
????????????Історична перемога Світоліної у Токіо-2020!!!
Українка Еліна Світоліна переграє у двох сетах італійку Камілу Джорджі – 6:4, 6:4 і вперше в історії українського жіночого тенісу виходить у півфінал одиночного розряду на Олімпійських іграх.
Так тримати, вболіваємо!
????ITF pic.twitter.com/NbF1DslihO
— НОК України (@OlympicUA) July 28, 2021
Історичною є перемога й для українського жіночого тенісу, адже це вперше, коли представники країни виходять у півфінал одиночного розряду на Олімпійських іграх.
Суперниця Світоліної в 1/2 фіналу визначиться після дуелі між іспанкою Паулою Бадосою та чешкою Маркетою Вондрушевою.
Українські тенісистки сестри Людмила та Надія Кіченок зупинилися за крок до півфіналу парного турніру Олімпійських ігор в Токіо.
На шляху до нагород наші спортсменки поступилися представницям ОКР Вероніці Кудерметовій та Олені Весніній. Рахунок зустрічі – 2:6, 1:6.
Джерело: НОК